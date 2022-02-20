مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



لم تنته مباراة «الديربي» التي جمعت بين العربي والقادسية أول من أمس مع إطلاق الحكم علي محمود صافرة النهاية، بل كانت لها توابع على مستوى الناديين، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها المواجهة وكانت مثار جدل كبير. ففي النادي العربي، قرر مجلس إدارة النادي العربي منح لاعبي الفريق مكافأة مالية مقدارها 500 دينار لكل لاعب، عقب الفوز بهدف نظيف واعتلاء صدارة الترتيب بالمشاركة مع فريق الكويت، وتأتي المكافأة تنفيذا للنهج الإيجابي لإدارة العربي في تحفيز اللاعبين، حيث سبق أن صرفت الإدارة مبلغ 1000 دينار لكل لاعب عقب الفوز بكأس السوبر أمام الأبيض.



أما في نادي القادسية فقد خرج اللاعبون والجهازان الفني والإداري فضلا عن جماهيره في حالة غضب كبيرة بعد قرار حكم المباراة بإلغاء هدف لاعب الأصفر حسام السويسي في الوقت بدل الضائع، وهو الهدف الذي أثار جدلا واسعا دفع بعض المحللين وخبراء التحكيم لانتقاد قرار الحكم بإلغاء الهدف، بل ظهرت مطالبات جماهيرية بعد المباراة بانسحاب القادسية من بطولة الدوري. وقال رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد إن النادي طالب بتواجد حكام أجانب قبل «الديربي»، لكن اتحاد الكرة لم يتجاوب مع مطالبنا بحجة أن الحكام لا توجد لهم أي أخطاء تذكر، ولكن بعد مباراة أول من أمس اتضحت الصورة بشكل جيد لهم وأن أخطاء الحكام قاتلة وساهمت في تغيير النتيجة. وأضاف أن العربي ولاعبيه لا دخل لهم بما يحدث، فمن حقهم الفرح بالفوز ونبارك لهم ولكنني أتحدث عن لاعبي الأصفر الذين يجتهدون في التدريبات طوال الموسم ويتعرضون للظلم بهذه الطريقة، لذلك أقول لباقي الأندية إن هذا الأمر سيدور يوما عليكم، فاليوم على القادسية وغدا على أي ناد آخر. بدوره، أكد مدرب الأصفر ناصر الشطي أنه راض تماما عن أداء اللاعبين رغم الفترة القصيرة التي تولى فيها مهمة العمل، مشيرا إلى أنه بالعمل والجدية في التدريبات سوف تأتي النتائج الإيجابية. وأشار الشطي إلى أن ثقته باللاعبين كبيرة وبعمله الذي يقوم به مع جهازه الفني المعاون، لذلك سيكون الأصفر منافسا على كل البطولات.



من جانبه، شدد عضو مجلس إدارة النادي العربي ورئيس جهاز الكرة علي مندني على أن اعتلاء جدول الترتيب لفرق الدوري الممتاز أمر صعب والأصعب منه هو كيفية الحفاظ على الصدارة، مضيفا أن تحقيق الفوز على القادسية والظفر بالنقاط الـ 3 هو الأهم بعد مباراة كانت صعبة جدا على الفريقين، إذ تمكن العربي من السيطرة على مجريات الشوط الأول والتسجيل، بينما تفوق القادسية في الشوط الثاني وتراجع لاعبونا، ثم عادوا لإحداث التوازن في الملعب حتى النهاية. وعن المنافسة على اللقب، قال مندني إننا وصلنا الى قمة الترتيب وهو أمر صعب، ونحن ندرك ذلك تماما ولكل مباراة حساباتها وعليه سنطوي صفحة القادسية للتركيز والعمل على المواجهة المقبلة أمام السالمية.



الرشيدي يغيب 10 أيام



من جهته، أعلن مهاجم القادسية عيد الرشيدي أصابته بتمزق جزئي بالأربطة الخارجية للقدم، وسيغيب على اثرها لفترة لا تقل عن 10 أيام عن التدريبات.