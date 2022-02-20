يعقوب العوضي



فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الكويت على الصداقة الفلسطيني في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بالبطولة العربية الـ 40 المقامة في تونس، ويلتقي العميد اليوم في الـ 3.00 فريق الأهلي طرابلس الليبي، فيما يفتتح كاظمة مواجهاته في البطولة بلقاء صعب أمام الترجي التونسي في الـ 5.00.



ويسعى البرتقالي في ظهوره الأول إلى إثبات وجوده في البطولة، حيث يعتمد مدرب الفريق البرازيلي فابيانو روبيرو على مجموعة من النجوم ومنهم عبدالرحمن المطوع، وعبدالعزيز السليم، ومساعد المجمد، وموسى بحروه، وعبدالعزيز دشتي والمحترف الدومينكاني سانتوس.



وأعد البرتقالي العدة للبطولة عبر معسكر تركيا خاض من خلاله بعض المباريات الودية مع فرق قوية بالإضافة الى مواجهة الكويت هناك، اذ توافق الفريقان بمحل إقامة المعسكر الذي جمعهما.