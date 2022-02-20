أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس الشيخ أحمد الجابر ضرورة المضي قدما نحو توسيع قاعدة الناشئين من خلال العمل المتواصل لنشر اللعبة في البلاد من خلال تنظيم البطولات والمهرجانات التي يسعى الاتحاد من خلالها لزيادة أعداد اللاعبين واللاعبات واكتشاف المواهب والعمل على ثقلها لتصبح نواه للمنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية.



وأوضح الجابر خلال الحفل الختامي لمهرجان الأعياد الوطنية للتنس الذي أقيم على ملاعب واحة مشرف بمشاركة أكاديميات «رافال نادال» و«جك بوم» و«الكويت» و«توب سبين» أن عدد المشاركين الذي تخطى حاجز 70 لاعبا ولاعبة من المرحلة السنية 5 إلى 12 سنة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن لعبة التنس في الكويت مازالت تعد الرياضة المفضلة للكثير من اللاعبين واللاعبات وكذلك أولياء الأمور الذين قدموا نموذجا رائعا للاهتمام برعاية أبنائهم رياضيا من خلال الحضور والمتابعة والتشجيع على ممارسة لعبة التنس، وتوجه بالشكر إلى شركاء النجاح في هذا المهرجان وجميع اللجان العاملة، مؤكدا مواصلة اتحاد التنس تقديم كل أوجه الدعم لجميع المبادرات التي تسعى إلى النهوض باللعبة والارتقاء بها.