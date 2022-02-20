محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني بأن تطبيق «دسمان سويتش» الذي تم إطلاقه بالتعاون مع معهد دسمان للسكري سيفيد الكثير من مستخدميه، معربا عن سعادته ودعمه لكل المشاريع والأنشطة التي تخدم المجتمع وتساهم في تطويع التكنولوجيا لتحسين صحة الناس وفهم سلوك الشراء الصحي والسليم.



جاء ذلك خلال افتتاح الفعالية من قبل مدير عام معهد دسمان للسكري د. قيس الدويري ورئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني برعاية وحضور السفير الأسترالي جوناثان جيلبرت وحضور عضو مجلس الإدارة حامد الابراهيم، والمدير العام بسام البدر، والمستشار يوسف النجار، ود. نوال الحمد، ود. سعد الشراح، حيث انتقلت الوفود إلى السوق المركزي بتوجيه من مختبر الصحة الجغرافية، وجرى عمل جولة وتجربة عملية لتطبيق دسمان سويتش على المنتجات الغذائية، والاطلاع على الأغذية الصحية البديلة المتوافرة للشراء.



وقد أطلق معهد دسمان للسكري تطبيق «دسمان سويتش» الصحي للهواتف المحمولة بالتعاون مع جمعية الروضة وحولي التعاونية، لتقديم هذه التقنية المجانية للمساهمين والمستهلكين في الكويت وذلك لتمكينهم من الاختيار الغذائي الأفضل عند التسوق عبر توفير معلومات صحية عن المنتجات الغذائية واقتراحات بدائل أكثر صحة بمجرد مسح الرمز الشريطي للمنتج.