صرح أمين سر جمعية جابر العلي التعاونية حسن البواردي بأنه جار العمل على تجهيز الموافقات والاستعداد للبدء في فعاليات الأنشطة التالية: معهد بلاتينيوم الصحي رجال/ معهد أوكسجين الصحي رجال/ معهد فيتنس فرست نساء.



وأضاف أن هناك أيضا تحضيرا لتقديم الألعاب الترفيهية لأبناء المساهمين بالتعاون مع: ترامبو لين/ كويت ماجيك/ ادفنتشر ورلد، وذلك بأسعار وخصومات مميزة ومناسبة للجميع وخاصة للمساهمين.



وأضاف أمين سر الجمعية أن بداية التسجيل للاستفادة من هذه الأنشطة والألعاب سوف يكون قريبا بعد انتهاء الموافقات الرسمية والتجهيزات مع الجهات المختلفة.



وأكد البواردي أن مجلس إدارة جمعية جابر العلي التعاونية يحرص دائما على تقديم الأفضل لمساهمي الجمعية، وتحقيق ما يصبون إليه من تطلعات.