أعلن رئيس جمعية الدعية التعاونية حمد المناعي انطلاق مهرجان وفعالية «أعيادنا في الدعية»، والذي يستهدف مشاركة أهالي منطقة الدعية في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وقال المناعي إنه جريا على عادة الجمعية السنوية ومنها المهرجانات التسويقية لتقديم الخصومات أقامت الجمعية هذا المهرجان الوطني وسيتخلل المهرجان معرض كاريكاتيري بالتعاون مع جمعيه الكاريكاتير الكويتية وأيضا فعالية للطفل مثل رسم مجاني وتوزيع الهدايا ورسم شخصيات وتوزيع فيشار وسيكون هناك مسرح لإقامة مسابقات لأبنائنا.



ودعا المناعي أبناء المنطقة وأهاليهم للمشاركة في المهرجان الذي سيقام يوم الاثنين المقبل مقابل مقر مجلس الإدارة من الساعة الثالثة وحتى الساعة التاسعة مساء.