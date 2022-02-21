مفرح الشمري



بعد نجاحه في مسرحية «الثمن» للكاتب الأميركي أرثر ميلر الذي قدمها في يناير 2020 على خشبة مسرح مركز جابر الأحمد الثقافي بمعالجة كويتية للكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع وتصدى لإخراجها يوسف الحشاش، وشاركه بطولتها ناصر كرماني وفاطمة الطباخ وشهاب جوهر، يعود النجم السعودي القدير عبدالله السدحان مجدد الى المسرح الجماهيري من خلال مسرحية «أبومساعد في مهب البيت» التي ستنطلق عروضها الأربعاء المقبل على خشبة مسرح الراحل بكر الشدي، وذلك في البوليفارد بمشاركة النجم الكوميدي أحمد العونان وشيلاء سبت وأميرة محمد وآخرين.



وتدور أحداث «أبومساعد في مهب الريح» الكوميدية التي كتبها عبدالعزيز المدهش ويخرجها ناصر البلوشي حول «أبومساعد» الرجل الثري الذي كان يعيش باستقرار مع أسرته إلى أن مرض، لتلاحق أسرته متاعب من نوع آخر.



جمهور السدحان سعدوا بهذه العودة الجديدة للمسرح بعد ان حققت مسرحيته «الثمن» التي عرضها في الكويت النجاح، وذلك للقدرات الفنية التي يملكها النجم عبدالله السدحان دون غيره من الفنانين سواء من خلال أعماله التلفزيونية او المسرحية لأنه فنان يبحث عن كوميديا الموقف وليس الكوميديا المفتعلة من أجل إضحاك الجماهير.



عودة النجم القدير عبدالله السدحان للمسرح من جديد هي مكسب للمسرح السعودي بشكل خاص وللمسرح الخليجي والعربي بشكل عام لأنه فنان مسرحي من طراز فريد.