مفرح الشمري



أصدر وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين قرارا وزاريا بتكليف مدير إدارة الثقافية والدينية في قطاع التلفزيون د.يوسف السريع بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون، بالإضافة إلى عمله لحين عودة وكيل التلفزيون تركي المطيري من إجازته الخاصة. «الأنباء» تتمنى للدكتور يوسف السريع كل التوفيق والنجاح في هذا التكليف خصوصا ان د.يوسف السريع أحد أبناء وزارة الإعلام وقدم الكثير من برامجه الناجحة مثل «دخينة» و«البشتخته»، بالإضافة إلى إعداده وإشرافه على برنامج «مفتاح صول»، ناهيك عن البرامج الإذاعية التراثية التي قدمها خلال السنوات الماضية ونالت استحسان الجميع.