بدأت الفنانتان فيفي عبده وشيرين رضا تصوير مسلسلهما الجديد «شغل عالي»، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.



وتقوم فيفي عبده وشيرين رضا خلال الأحداث بتأسيس شركة للانتقام من الرجال سواء المتحرش أو الذي يقوم بمعاملة زوجته بطريقة غير لائقة.



وستظهران بشخصية الهانم والبرنسيسة، والعمل من إخراج مرقس عادل، ومن المفترض أن يعرض في سباق دراما رمضان المقبل.



والمسلسل من بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، مروان يونس، توني ماهر، أحمد عبدالله محمود، كريم سرور، بسمة داود، رشا بن معاوية، ماريتا عادل، أحمد جمال سعيد، عزة مجاهد، فريد النقراشي، ومن إخراج مرقس عادل.