بشار جاسم



عندما يقرر قصي خولي أن ينزع ثوب الضحية ويصبح جلادا، يجد نفسه يغوص في وحل الجريمة وعالم المافيا، وذلك من خلال الشخصية التي يجسدها في «الوسم»، وهو من أعمال «شاهد» الأصلية الذي يلعب بطولته، إلى جانب مجموعة من الممثلين من سورية ومصر وغيرهما من البلدان، منهم اسماعيل تمر، كفاح الخوص، ميسون أبو أسعد، جابر جوخدار، جوان الخضر، وائل زيدان، عبدالرحمن قويدر، رشا بلال، آدم سيرجي، محمد مهران، محسن صبري، محمد دسوقي، فاطمة محمد، مهند قطيش، جلال شموط، لبنة ونس وميرفا القاضي، قصة قصي خولي، معالجة درامية براءة زريق وإخراج سيف الدين السبيعي.



يتخذ الشاب المغامر نورس من شجاعته وثقافته وذكائه الفطري أسلحة يوظفها في رحلة صعود محفوفة بالخطر والموت، وذلك حين يغادر سورية عبر البحر متجها إلى اليونان، ليتورط هناك مع مافيا دولية توكل إليه عمليات إجرامية يتحول إثر تنفيذها إلى جلاد يبطش بكل من يقف في وجهه، فما مصير المجد الزائف الذي يبنيه نورس بالاعتماد على الجشع والدم والرصاص؟ وهل سيسعفه ذكاؤه في الإفلات من رجال المافيا الذين يطاردونه من جهة ورجال القانون الذين يلاحقونه من جهة أخرى؟