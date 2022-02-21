دمشق - هدى العبود



توفيت امس الأول والدة المخرج الراحل حاتم علي بعد عام من وفاته غزيل حريري، ونعى المنتج زياد علي شقيق المخرج الراحل حاتم علي والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقال في تعليقه: ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى لكم جميعا وفاة الوالدة الحاجة غزيل حريري (أم حاتم) الفاتحة الى روحها الطاهرة».



وسارع العديد من النجوم والنجمات والعاملين في الوسط الفني السوري، لتقديم العزاء للمنتج زياد علي، متمنين من الله وعز وجل الرحمة والمغفرة لوالدته.



يذكر ان المخرج حاتم علي توفي في القاهرة في 29 ديسمبر 2020، ووري جثمانه في الأول من يناير 2021 في العاصمة السورية دمشق.