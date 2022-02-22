محمود عيسى



توقعت مجلة ميد، أن تكون الكويت قد فضت، أمس الاثنين، مظاريف العطاءات المالية المتعلقة بعقد استشارات المعاملات للمراحل التالية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، مبينة أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تلقت عطاءات العقد في سبتمبر الماضي مقدمة من 7 تحالفات.



ولفتت إلى أن التحالفات التي قدمت العروض جاءت بقيادة ايرنست اند يونغ EY، وبرايس ووترهاوس PwC البريطانيتين، وWSP الكندية، وشركة رينا الإيطالية، وشركة خطيب وعلمي من سنغافورة، وشركة الغانم وورمالد لمعدات الأمن والسلامة، ومجموعة النظم الهندسية الكويتيتين، مبينة في الوقت ذاته أن التحالفات التي تقودها EY وPWC اجتازت مرحلة التقييم الفني للعقد.



وكانت «ميد» قد ذكرت في يونيو الماضي أن وزارة الكهرباء والماء صاحبة المشروع تتوقع إصدار طلب إبداء الرغبة بالعقد الرئيسي للمشروع في غضون فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام من تعيين مستشار المعاملات، ويتوافق مشروع الطاقة المتجددة في الشقايا مع هدف الدولة المتعلق بتعزيز الطاقة الإنتاجية لتشكل 15% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، والمتوقع أن تبلغ للمرحلتين التاليتين نحو 3500 ميغاواط.



يذكر أن معهد الكويت للطاقة المتجددة كان قد طور بالشراكة مع وزارة الكهرباء والماء، المرحلة الأولى من مشروع الطاقة المتجددة التي تتألف من محطة للطاقة الشمسية المركزة بطاقة توليد قدرها 50 ميغاواط، ومحطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح تبلع قدرة منهما 10 ميغاواط.



وسيتم تطوير المشروع أو المشاريع باستخدام نموذج التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل، وسيوقع المطورون المختارون اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء والمياه لمدة تصل إلى 25 عاما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، ويقع المشروع على مساحة 87.5 كيلومترا مربعا، وعلى مسافة نحو 100 كيلومتر غربي مدينة الكويت.



وتشمل المرحلة الثانية مشروع الدبدبة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل المخطط له، وقد تم طرح المشروع البالغة طاقته 1500 ميغاواط في مناقصة من قبل شركة البترول الوطنية باستخدام نموذج الهندسة والتوريد والبناء والتمويل (EPC + F).



ولكن الحكومة قررت في يوليو 2020 إلغاء مناقصة الهندسة والتوريد والبناء EPC، وتحويل المشروع إلى نموذج مشروع مستقل للطاقة، ونقل مسؤولية المشروع من شركة البترول الوطنية إلى هيئة مشروعات الشراكة، وبمجرد اكتمال المشروع، ستبلغ الطاقة الإجمالية المجمعة لمراحله المختلفة 4 آلاف ميغاواط.