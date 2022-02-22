الشيخ محمد الجراح: شدة الأزمات لم تمنعنا من اقتناص أقوى الفرص وتحويلها إلى إنجازات

رائد جواد بوخمسين: نتقدم بخطى واثقة ومدروسة بتعزيز وتنويع أنشطتنا الاستثمارية



أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد جراح الصباح، عن تحقيق البنك صافي أرباح عائدة للمساهمين بلغت 11 مليون دينار تقريبا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بربحية 5.66 فلوس للسهم، في حين سجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 66.8 مليون دينار تقريبا.



وفي تعليقه على النتائج المالية للبنك، أكد الجراح أن «KIB» نجح في تحسين جودة أصوله خلال 2021، حيث أشارت البيانات المالية المجمعة إلى نمو أصول البنك بنسبة 12% لتصل إلى 3.14 مليارات دينار تقريبا، مقارنة بـ 2.8 مليار دينار بنهاية 2020.



وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع حجم محفظة التمويل بمبلغ 285 مليون دينار لتبلغ 2.27 مليار دينار، مقارنة بـ 1.99 مليار دينار تقريبا، كما في نهاية العام الماضي، محققة بذلك نموا بلغ 14%، كما ارتفعت الاستثمارات بمبلغ 111.5 مليون دينار وصولا إلى 295.8 مليون دينار، مقارنة بـ 184.4 مليون دينار تقريبا في العام الماضي نتيجة ارتفاع الاستثمارات في صكوك عالية الجودة.



من جانب آخر، ارتفعت حسابات المودعين بنحو 416.8 مليون دينار بنسبة نمو 25% لتصل إلى 2.06 مليار دينار، مقارنة بـ 1.64 مليار دينار للعام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 263 مليون دينار.



اقتناص أقوى الفرص



وأضاف الجراح بالقول: «لم تمنعنا شدة الأزمات التي عصفت بمختلف القطاعات الحيوية بالبلاد خلال العامين الماضيين من اقتناص أقوى الفرص منها وتحويلها الى إنجازات تضاف إلى سجلنا وتاريخنا الحافل بالنمو والتطور المستمر، وتضمن استمرارنا في تعزيز مكانتنا الريادية ضمن القطاع المصرفي، بما يحقق لنا أهدافنا الاستراتيجية لنصبح البنك الإسلامي المفضل بالكويت».



وشدد على التزام «KIB» بتعيين أفضل النهج والسياسات التحوطية لإدارة المخاطر، والتعامل والتكيف مع تداعياتها وآثارها إذا كانت طويلة الأمد، ما انعكس إيجابا على استمرار البنك في تقديم عوائد مجزية لمساهميه، والحفاظ دائما على استدامة واستمرارية أعماله، مؤكدا حرص البنك على كسب رضا عملائه بصورة متواصلة وتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لهم.



وأشار إلى قيام وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني بمنح «KIB» تصنيفا ائتمانيا طويل/قصير الأجل (IDR) عند درجة «A/F1»، وكذلك القدرة الذاتية (VR) للبنك عند درجة «bb-»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».



أما على صعيد توزيعات الأرباح، فقد أفاد الجراح بأن مجلس إدارة «KIB» قرر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4% من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يمثل 4 فلوس للسهم الواحد)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 4% من رأس المال المصدر والمدفوع وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمين البنك والجهات المختصة.



خطوات واثقة



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «KIB» رائد جواد بوخمسين: «من خلال خبرتنا ورؤيتنا المتعمقة في السوق، تمكنا من التقدم بخطى واثقة ومدروسة، حيث قمنا بالتركيز على تعزيز وتنويع أنشطتنا في المجالات الاستثمارية، ونستمر في تحقيق النمو من خلال المحفظة التمويلية لدى البنك، وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات مع تعزيز قاعدة ودائع العملاء بشكل ملحوظ».

وأضاف: «كجزء من استراتيجينا لتعزيز مركزنا المالي ومكانتنا في أسواق رأس المال الإقليمية، فقد نجحنا في المشاركة في عمليات إصدار صكوك مختلفة وغير مسبوقة، بأعلى جودة وبمبالغ ضخمة من مختلف الشرائح، وذلك لمجموعة من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية على المستويين المحلي والإقليمي وبأفضل تكلفة رأسمالية، كما قمنا بالمشاركة في مختلف الصفقات الاستثمارية الناجحة، بالتعاون مع نخبة من عملائنا الكبار في عدة قطاعات مختلفة منها قطاع الاتصالات والقطاع النفطي».



منتجات مبتكرة



وأشار بوخمسين إلى استمرار KIB في الحفاظ على مؤشرات جيدة لمعيار كفاية رأس المال وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3، حيث بلغت النسبة 19.21%، مضيفا أن KIB يعتبر من أحد البنوك الرئيسية التي تتمتع بميزة تنافسية في السوق، وتتمثل تلك الميزة في تقديمه لخدمات متكاملة من خلال المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تقديم منتجات تمويلية وعقارية مبتكرة وشاملة لتلبية تطلعات العملاء، وقد ساهم ذلك في تطوره بشكل سريع وتوسيع قاعدة عملائه لتشمل قطاعات متنوعة ومختلفة.

وذكر أن نجاح KIB خلال عامه الماضي بسلسلة من الإنجازات التي ساهمت في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث يواصل البنك تحسين وتعزيز وجوده في السوق لاستهداف العملاء وذلك من خلال تقديم أحدث التقنيات الرقمية والمنصات الإلكترونية مع الاستفادة من الإمكانيات الحالية.

وأفاد بوخمسين بأن KIB مستمر في تفعيل استراتيجيته المتكاملة وتنفيذ خططها بما يحقق له أهدافه المنشودة، ويعود بالنفع على كل من العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية استثنائية لهم، وفريق عمل البنك من خلال توفير أفضل بيئة للعمل وأفضل برنامج لتنمية الموارد البشرية، كذلك على مساهميه من خلال تعزيز ثقتهم في البنك وفي الحفاظ على سمعته وتقدم مسيرته كمؤسسة مالية رائدة محليا وإقليميا.



أرقام ذات دلالة



٭ 66.8 مليون دينار الإيرادات التشغيلية.



٭ 12% نمو إجمالي الأصول إلى 3.14 مليارات دينار.



٭ 285 مليون دينار ارتفاع بمحفظة التمويل إلى 2.27 مليار دينار.



٭ 111.5 مليون دينار زيادة بحجم الاستثمارات إلى 295.8 مليون دينار.



٭ 25% نمو بحسابات المودعين إلى 2.06 مليار دينار.



٭ 263 مليون دينار حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك.



جوائز تقديرية وتكريمات عالمية



استمر KIB طوال العام 2021 في حصد العديد من الأوسمة العالمية والتكريمات المشرفة، والتي كانت قد منحتها له مجموعة من أبرز المؤسسات المرموقة وأرقى الوجهات التكريمية المعروفة على المستوى الدولي، وذلك تقديرا لعطاء ومساهمة البنك في تطوير القطاع المصرفي محليا وإقليميا في جميع الميادين.



ومن أهم الجوائز التي نالها KIB خلال العام الماضي كانت جوائز مجلة World Finance، والتي منحته كلا من لقب «أفضل بنك إسلامي في الكويت»، و«أفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت»، وكذلك جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت»، كما منحت الجراح جائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، وتوجت بوخمسين بـ «الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية - دافع التطوير والتنمية».



كذلك قامت مجلة ASIAMONEY العالمية بمنح البنك لقب «أفضل بنك رقمي في الكويت» و«أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الكويت».

أما عن مجلة Capital Finance International (CFI)، في 2021 وللسنة السابعة على التوالي، فقد توجت KIB بـ «أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، كما منحته جائزة «أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021»، في أول سابقة له مع تلك المنصة الإعلامية الدولية.



كذلك أثنت تلك المنصات التكريمية على أداء البنك وجهوده الاستثمارية في مجال إصدار الصكوك بعدد من الجوائز التقديرية، حيث نال KIB جائزة «أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت للعام» من (ABF) Asian Banking & Finance، كذلك حصد جائزتي «أفضل صكوك رأسمالية بنكية» و«أفضل صكوك بنكية» ضمن برنامج جوائز (The Asset) (Triple A) للتمويل الإسلامي، كما فاز البنك بجائزة «صفقة الكويت للعام 2020» على المستوى المحلي من Islamic Finance News (IFN).