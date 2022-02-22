وقعت وزارة النفط مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط أمس، وذلك بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، ومدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله، وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الطرفين وتطوير المشاريع المعرفية المشتركة ورفع كفاءات الكوادر البشرية ودعم عملية اتخاذ القرار.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن مذكرة التفاهم مع المعهد العربي للتخطيط تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة النفط مع العديد من الجهات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الإنمائي والارتقاء بمستوى العاملين من خلال تقديم سلسلة متنوعة من خدمات بناء القدرات والتدريب والخدمات الاستشارية وخدمات الدعم المؤسسي بكافة أشكالها وخدمات البحوث التنموية والنشر.



وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، إن وزارة النفط حريصة على استغلال وتطوير الثروة البترولية في البلاد وفق أفضل السبل وبما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي وتؤمين سلامة العاملين والبيئة والمنشآت، ومذكرة التفاهم من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال استخدام التكنولوجيات والتقنيات المبتكرة وتشجيع وتفعيل دور الوزارة في دعم الصناعات النفطية اللاحقة والتحول الرقمي في القطاع النفطي.



وأوضح ان مذكرة التفاهم تأتي من خبرة وزارة النفط والمعهد العربي للتخطيط في بناء القدرات البشرية والمؤسسية، وما يتوافر لديهما من كوادر فنية وإدارية في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدعم المؤسسي والدراسات والملتقيات ومختلف الفعاليات التنموية.