شارك المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي أمس، في الاجتماع التحضيري الخاص برؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية، والذي عقد عن بعد، حول افتتاح مؤتمر شبكة المنافسة العربية الذي سيعقد في مارس المقبل.



وأكد العويصي خلال الاجتماع استعداد الجهاز لما يثري الشبكة من خلال خبرة الجهاز في مجال المنافسة، مشيرا إلى مدى الاستفادة المتوقعة المترتبة على مشاركة أكبر قدر من تجارب الأجهزة الأخرى.



وسلط الضوء على أهمية تواجد وحضور الرؤساء والمديرين التنفيذيين لجميع الدول العربية لتكون لهم مساهمة فعالة بالمواضيع المطروحة.



وتضمن الاجتماع التحضيري الاتفاق على إطلاق شبكة المنافسة العربية تحت رعاية الجامعة العربية خلال شهر مارس المقبل.



يذكر أن شبكة المنافسة العربية تعد أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم فيما يتعلق بالمنافسة، مما يسمح بإجراء حوار ديناميكي يساعد على بناء توافق الآراء والتقارب نحو مبادئ سليمة لسياسة وقوانين المنافسة في المنطقة العربية.