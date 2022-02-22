محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة سبيتكو بدأت بنشر العمال لتطوير الأرض وبناء المرافق المؤقتة اللازمة في الموقع الذي يمثل جزءا من مشروع بناء مرافق الإنتاج الجوراسي رقم 4 في الكويت المعروف باسم PF 4 البالغة قيمته 398 مليون دولار، وفقا لما نقلته عن مصادر صناعية مطلعة.



ويذكر ان شركة نفط الكويت وهي صاحبة المشروع، كانت قد وقعت العقد الرئيسي مع شركة المقاولات الكويتية سبيتكو في ديسمبر من العام الماضي، كما تم توقيع عقد بقيمة 426 مليون دولار لعقد جوراسي آخر خامس ويعرف باسم JPF 5، مع شركة جيري الصينية في ديسمبر الماضي.



واضافت المصادر انه من المقرر بناء المرفق JPF-4 بالقرب من حقل النفط في الصابرية شمالي البلاد، فيما سيقام المرفق الثاني JPF-5 على بعد أقل من 10 كيلومترات الى الشرق من موقع المرفق الأول.



وسيجري كلا المرفقين اختبارات ومعالجة ومناولة سوائل آبار الهيدروكربونات الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز، التي تشمل حقول الروضتين، الصابرية، شمال غرب الروضتين، أم نقا، أبوظبي، بحرة وحقول مرات ونجمة سارجيلو، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى في الحقول الجوراسية.



ويعتبر كلا المشروعين عبارة عن منشآت إنتاج سطحي شاطئية وسيتم تنفيذهما من قبل المقاول وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) مع خيار لشركة نفط الكويت بإعادة شراء هذه المرافق في وقت لاحق، ومن المقرر أن تبلغ طاقة كل من المرفقين الإنتاجية 50 ألف برميل يوميا من النفط الحلو المعالج و150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الحر الجاف.



وسيشمل المشروع وحدة معالجة المياه المنتجة، ووحدة لاستعادة الكبريت وما يرتبط بها من المرافق وأنظمة الدعم.



ويبلغ مدة مرحلة تنفيذ الخدمات لكل منشأة 780 يوما منها 720 يوما للتصميم والهندسة وإدارة المشروع والتوريد والمشتريات والبناء والاختبار والانجاز من الناحية الميكانيكية لكل منشأة.

وتنص شروط العقود على ضرورة الانتهاء من التشغيل والتثبيت واختبار الأداء الناجح للمنشأة في غضون 60 يوما من الإكمال الميكانيكي للمنشأة ليقوم الفائزون بالعقود بعد ذلك بتشغيل وصيانة المرافق لمدة خمس سنوات.



وقد منحت شركة نفط الكويت بالفعل ثلاثة عقود أخرى لمرافق الإنتاج الجوراسي، وتجدر الاشارة الى ان الكويت ماضية في استغلال مخزونات الهيدروكربونات الجوراسية في شمال البلاد لتلبية استهلاك الغاز المتزايد.



احتياطيات الجوراسي



وكانت شركة نفط الكويت قد بدأت بانتاج الغاز من حقل الغاز الجوراسي في مايو 2008 مع بدء تشغيل المشروع المعروف باسم منشأة الإنتاج المبكر 50، وتحتوي المخزونات الجوراسية على مجموعة متنوعة من الهيدروكربونات تتراوح بين النفط ومكثفات الغاز مع الغاز الحامض.

وفي يناير من العام الماضي ذكرت مجلة ميد أن مرفق الانتاج الجوراسي رقم JPF 3 في حقل الروضتين الغربي قد تم تشغيله بالكامل بينما منحت شركة نفط الكويت عقدا بقيمة 377 مليون دولار للمشروع لشركة سبيتكو في يوليو 2016.



وفي مارس 2021، أعلنت شركة المجموعة المشتركة الكويتية للمقاولات أنها حصلت على عقد بقيمة 138.4 مليون دولار لانجاز أعمال خارجية لمنشآت إنتاج الجوراسي في المناطق الشمالية من الكويت، وتتعلق حزمة الأعمال الخارجية بمشروعي الانتاج الجوراسي المرقمين JPF 4 وJPF 5 في شمال الكويت.



وفي يوليو الماضي، اسقطت شركة نفط الكويت مشروعي الانتاج الجوراسي المرقيمن JPF 6 وJPF 7 من قائمة مشاريعها المعتمدة، وألغتهما فعليا، وعزت مصادر صناعية في حينها هذا الالغاء الى تخفيضات في الميزانية.