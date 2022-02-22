%19.6 زيادة سنوية بأصول 22 صندوق استثمار كويتياً .. مع بلوغها 986 مليون دينار في يناير



علاء مجيد



موجة من التفاؤل تسود بين المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية بالأسهم الكويتية، حيث اتفق مديرو الاستثمار مع الأجانب الذين حققت استثماراتهم صافي شراء بلغت قيمته 53.25 مليون دينار خلال شهر يناير الماضي على بناء مراكز جديدة.



ويتزامن ذلك التوجه الشرائي مع عدد من العوامل الإيجابية، والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط التي سجلت مستويات قياسية هي الأعلى منذ نحو 7 سنوات بعدما تخطت مستوى 90 دولارا للبرميل، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على ميزانية الكويت، حيث تقلص العجز إلى 400 مليون دينار فقط في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي مع احتمال ان تسجل الميزانية للعام المالي 2021/2022 فائضا في حال استمر ارتفاع أسعار النفط.



ومن بين العوامل الإيجابية أيضا، تخفيف الحكومة للقيود المفروضة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار النشاط الاقتصادي وعدم العودة للإغلاق من جديد، وأخيرا كان لارتفاع أرباح الشركات المدرجة وعودة غالبيتها للتوزيعـــات النقدية والمنحة على المساهمين، عامل كبير في إقبال المستثمرين ومديري الاستثمار على تعزيز مشترياتهم في الأسهم الكويتية وبناء المركز بها.



تعزيز الأوزان بالأسهم



وعادة ما يكون توجه مديري الاستثمار في شهر يناير مؤشرا قويا على استراتيجية الاستثمار للعام بالكامل ورؤيتها لأداء السوق خلال الأشهر المقبلة، وقد شهدت الصناديق الاستثمارية تحسننــــا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي في ظل الأوضاع الإيجابية للبورصة الكويتية مع بداية عام 2022، حيث حققت مؤشرات البورصة مكاسب قوية في الشهر الأول من العام الجديد فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.8% ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.7% كما حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 4.3%.



واتجهت صناديق الاستثمار إلى زيادة الوزن النسبي لبعض من الأسهم مثل بيت التمويل الكويتي (بيتك) واجيلتي وبوبيان للبتروكيماويات، وذلك بحسب الرصد الذي قامت به «الأنباء» لتغير قائمة أكبر الاستثمارات للصناديق الاستثمارية التي تركز على الاستثمار بالأسهم الكويتية وإفصاحات صناديق الاستثمـــار لتقاريرهــا الشهرية.



وبلغ عدد ارتفاعات أوزان 7 أسهم قيادية قامت بها الصناديق خلال شهر يناير 43 زيادة مقابل 47 مرة خفضوا أوزانهم وكانت هناك 6 لخروج تلك الأسهم ما يزيد الرقم إلى 53 خفض وخروج مقابل نفس الأسهم السبعة في محافظها الأمر الذي يظهر رغبة المديرين في تسييل الأسهم لبناء مراكز استثمارية جديدة مع بداية العام الجديد.



ارتفعت صافي أصول 22 صندوقا استثمارية تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية بقيمة 38 مليون دينار ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق إلى 986.1 مليون دينار بنهاية يناير بالمقارنة مع 948.1 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبارتفاع قدره 4%. وعلى المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأصول بأكثر من 161.6 مليون دينار وبنسبة 19.6% مقارنة بمستويات يناير من العام الماضي والبالغة 824.5 مليون دينار.



بينما سيطر ارتفاع الوزن النسبي في سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر البنوك الإسلامية في الكويت من خلال الزيادة في 12 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في 7 صناديق استثمارية لحصتهم في البنك خلال شهر يناير الماضي وشهد شهر يناير عدم دخول أو خروج أي من الصناديق من قائمة اكبر المستثمرين خلال الشهر.



وزاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم اجيليتي من خلال ارتفاع الوزن النسبي في 13 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في 5 صناديق استثمارية لحصتهم في السهم خلال شهر يناير الماضي وشهد شهر يناير دخول صندوق واحد الى قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق الهدى الاسلامي مقابل الخروج من 3 صناديق خلال الشهر وهما صندوق الرؤية وصندوق ثروة الاسلامي وصندوق ثروة الاستثماري.



وشهد سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاع الوزن النسبي للسهم في 3 صناديق استثمارية خلال شهر يناير مقابل تراجع الوزن النسبي في صندوق واحد فقط وشهد شهر يناير عدم دخول أو خروج اي من الصناديق من قائمة اكبر المستثمرين خلال الشهر.



مراكز جديدة



تباينت استراتيجيات استثمار شركات الاستثمار وادارة الاصول تجاه الاستثمار في الاسهم وجاءت على النحو التالي:



٭ الكويتية للاستثمار: تظهر قائمة اكبر الاستثمارات خلال يناير الماضي لصناديق شركة الكويتية الاستثمار زيادة الاستثمار بشكل واضح في اسهم كلا بيت التمويل الكويتي (بيتك) وزين واجيليتي والاهلي المتحد.



٭ كامكو إنفست: قامت صناديق شركة كامكو إنفست بزيادة الاستثمار في أسهم كل من زين والبنك الاهلي المتحد.



٭ وفرة للاستثمار: اتجهت السياسة الاستثمارية للذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى زيادة الاستثمار بشكل واضح في سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» واجيلتي وبنك وربة ومجموعة العربي القابضة.



٭ المركز المالي: اتجهت صناديق المركز المالي الكويتي الى زيادة الاستثمار في اسهم كل من بيت التمويل الكويتي (بيتك) وأجيليتي وبنك بوبيان وبوبيان للبتروكيماويات.