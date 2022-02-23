التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية بمملكة بلجيكا الصديقة صوفي ويلمز وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي عقدت الاثنين في بروكسل.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة والوثيقة التي تربط بين الكويت ومملكة بلجيكا وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.