بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيريل ايرول تشالز حاكم عام سانت لوسيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولسانت لوسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيريل ايرول تشالز حاكم عام سانت لوسيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولبروناي دار السلام وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.