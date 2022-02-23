وصل إلى البلاد عصر أمس الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد، يلتقي خلالها مع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن.



ويرافق الرئيس الجزائري وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة ووزير العدل وحافظ الأختام عبدالرشيد طبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بن زيان ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبدالحفيظ هني ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.