ولي العهد والرئيس السيسي استعرضا العلاقات التاريخية وأوجه تعزيزها

سموه بحث مع ضيف الكويت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا، وقد تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة على كل الأصعدة، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا، وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، حيث ترأس الجانب الكويتي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وعن الجانب المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.



وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات سادها جو ودي عكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، كما تناولت استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



هذا، وأقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان مأدبة غداء على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك في مقر إقامته بقصر بيان.



حضر المقابلة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.



بعدها، غادر البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد التقى خلالها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وكان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وصل إلى البلاد ظهر أمس في زيارة رسمية للبلاد.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار.



ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.