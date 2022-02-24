عبدالهادي العجمي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس صدر مرسوم رقم 52 لسنة 2022 بترقية ضباط بالحرس الوطني جاء فيه:



٭ مادة أولى: يرقى العميد ركن حمد سالم أحمد إلى رتبة لواء بالحرس الوطني.



٭ مادة ثانية: يرقى إلى رتبة عميد بالحرس الوطني كل من:



عقيد يوسف محمد هليل.



عقيد راشد بويش فرحان.



عقيد ركن عبدالله صالح عبدالله.



عقيد ركن أحمد مطلق جرمان.



عقيد ركن صالح مفلح غنيم.



عقيد مهندس خالد عبدالسلام مجيد.



عقيد عبدالله خالد فيصل.



عقيد فيصل محمد صغير.



عقيد مهندس ثامر عوين عواد.



عقيد سعد عبدالرحمن داود.



عقيد ركن عادل غازي نزال.



عقيد حقوقي محمد سعود يتيم.



عقيد ركن راشد فهد سالم.



عقيد سلمان عبدالله سلمان.



عقيد ركن خالد منور دواس.



عقيد ركن محسن علي حماد.



عقيد ركن يوسف محمد يوسف.



عقيد فهد عبدالله مياح.



عقيد ركن عبدالله صالح نزال.



عقيد مهندس طلال عيسى السعيدي.



عقيد مهندس محمد عبدالله علي.



عقيد ركن مهندس حسين علي حسين.



عقيد دكتور جمال عبدالمجيد جوهر.



عقيد أحمد عبدالله فهد.



عقيد نواف مرزوق عسيكر.



عقيد أنور تقي حسين.



عقيد حقوقي محمد سعد رويشد.



٭ مادة ثالثة:



على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.