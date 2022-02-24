أعـلــــن الصنـدوق الكـويـتـــي للتنمـيــة الاقتصــادية العربية توقيع اتفاقية منحة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 750 ألف دينار للاسهام في دعم مشروع توفير الطاقة الكهربائـيــة المتجــددة للمراكز الصحية في الجمهورية اليمنية.



وقال الصندوق، في بيان صحافي، إن المشروع يهدف إلى تخفيف تأثير الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من مرافق مراكز الرعاية الصحية في المدن الرئيسة في البلاد وذلك عبر تركيب شبكات متناهية الصغر لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية تمكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية الحرجة بشكل مستمر حتى في حال انقطاع التيار من الشبكة العامة.



وأفاد بأن هذه الاتفاقية تمت ضمن إطار تعهد الكويت المعلن في مؤتمر دعم الوضع الإنساني في اليمن الذي عقد في مارس عام 2021 بتقديم منحة قدرها 20 مليون دولار من الموارد المتاحة من الصندوق.



ووقع اتفاقية المنحة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية المدير العام مروان الغانم في حين وقعها نيابة عن برنامج الأمم المتحدة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية للبرنامج خالدة بوزار.