عبدالكريم العبدالله



خاطبت وزارة التجارة والصناعة وزارة الصحة للتعميم على جميع موظفيها المستحقين للتموين المجاني، أن يكون الصرف لمن لديه بطاقة تموينية صالحة من فروع توزيع المواد التموينية في الجمعيات التعاونية كما هو معتاد الصرف منه شهريا اعتبارا من 1 مارس، أما الذين ليست لديهم بطاقة تموينية من المقيمين فسيكون الصرف لهم من صالات الأفراح، كل حسب منطقة سكنه اعتبارا من 6 مارس المقبل. وأوضحت «التجارة» ان المواد التي سيتم صرفها للمستحقين هي: الأرز 6.250 كيلو للفرد ـ السكر 2 كيلو للفرد ـ العدس 300 غرام للفرد ـ زيت ذرة نصف علبة 3 ليترات للفرد ـ حليب بودرة نصف علبة للفرد ـ معجون طماطم 4 علب للفرد ـ دجاج 2 كيلو للفرد.