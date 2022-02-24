تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، عيد الاستقلال وعيد التحرير، أعلن مكتب الشهيد عن إطلاق مسابقة الشهيد الثقافية الثامنة عشرة 2022 لتصميم مجسم يرمز للوحدة الوطنية وتخليد الشهيد، والخاصة بطلبة كلية العمارة في جامعة الكويت.



وقال مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح حمد العوفان إن المجسم سيتم تنفيذه في دوار بمنطقة ضاحية مبارك العبدالله الجابر مقابل مبنى مكتب الشهيد.

وأضاف ان الهدف من تخصيص المشاركة في هذه المسابقة بطلبة كلية العمارة في جامعة الكويت، أن تكون المنافسة وطنية، وتتزامن مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير، وأن محور المسابقة تخليد شهداء الكويت والانتماء للوطن والوحدة الوطنية.

وأكد أن مكتب الشهيد يحرص من خلال مسابقاته السنوية على التأكيد على تلك المبادئ الوطنية، لذلك فقد اختص في هذا العام طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت بهذا العمل الوطني الهادف إلى تخليد شهداء الكويت.



من جهته، أوضح مراقب برامج التكريم والتخليد المعنوي خليفة المذكور أن فترة المشاركة في هذه المسابقة هي بين 27/2/2022 و27/3/2022.



وعن شروط المسابقة، أكد المذكور أن المسابقة متاحة أمام جميع طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت، وأن من شروطها أن تكون أبعاد التصميم المطلوب وفق القياسات الآتية، (الطول 5 أمتار/ العرض 5 أمتار/ الارتفاع 9 أمتار).

ومن الضروري الالتزام بكتلة المجسم على أن يكون عمق قاعدته لا يتجاوز المترين تحت الأرض، وأن يرمز التصميم للوحدة الوطنية ورمز الشهادة. ويتعين التقيد بلوائح وتنظيمات بلدية الكويت - إدارة الزينة والمجسمات.



وأشار المذكور إلى أن مكتب الشهيد يمنح الأعمال الفائزة جوائز بواقع 2000 دينار للفائز بالمركز الأول، و1000 دينار للفائز بالمركز الثاني، و750 دينارا للفائز بالمركز الثالث. وقال إنه يحق لمكتب الشهيد إجراء التغيير والتعديل في الأعمال الفائزة بعد التشاور مع الفائز.



..ويحتفل بالأعياد في «إكسبو»



قال مدير عام مكتب الشهيد صلاح حمد العوفان انه إيمانا بقيمة الشهادة في سبيل الله، ومن أجل الوطن وتكريما لشهدائنا الأبرار وتخليدا لبطولاتهم، واعتزازا بمناسباتنا الوطنية وأعياد الكويت الحبيبة، فإن مكتب الشهيد سيقيم العديد من الأنشطة الوطنية في جناح الكويت في إكسبو 2020 بمشاركة جهات عدة.



وأضاف العوفان ان ركن مكتب الشهيد في جناح الكويت في إكسبو 2020 سيقوم بتوزيع كتيبات وبروشورات تتضمن بطولات شهداء الكويت الأبرار وتضحياتهم، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية لضيوف الجناح.



وأوضح العوفان أن رسالة مكتب الشهيد في هذه الاحتفالات هي العمل على تخليد شهدائنا الأبرار، وغرس مفهوم الولاء والانتماء للوطن لدى أفراد المجتمع وبخاصة الناشئة، مشيرا إلى أن جميع الكويتيين شركاء في بناء وطنهم وتقدمه.



وقال إن شهداء الكويت الأبرار تركوا بصمتهم، وأكدوا حبهم لوطنهم، مؤكدا أن الوطنية وحب الأرض سلوك وأفعال، وهذا ما أكده شهداء الكويت خلال أشهر الاحتلال العراقي الغاشم، عندما ارتقوا إلى مصاف الشهادة.