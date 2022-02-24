لقاءات الرئيس السيسي بالقيادة الكويتية تناولت تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح

لقاء الرئيس السيسي مع سمو ولي العهد بحضور وفدي البلدين اتسم بالشفافية والصراحة والود وعكس حرص البلدين على العلاقات وتفعيل أطر التعاون بينهما

الكويت ثالث دولة عربية بالاستثمار في مصر وحجم استثماراتها يصل إلى 15 مليار دولار أميركي منها 4.9 مليارات مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار

صاحب السمو ثمّن الدور المصري بتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.. وسموه أشاد بدور الجالية المصرية في المساهمة بعملية التنمية

الاستثمارات الكويتية في مصر تتميز بتنوعها في مجالات البورصة والعقارات والبنوك والسياحة

الكويت داعمة للموقف المصري السوداني في ملف سد النهضة وهو موقف عربي موحد بالإجماع

المياه قضية وجودية لمصر ولا نمنع حق إثيوبيا في التنمية ويجب التوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً



أسامة أبو السعود



أكد سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى البلاد أسامة شلتوت نجاح زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونتائجها المثمرة واللقاءات القيادية التي تمت بين الرئيس المصري وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، فضلا عن تطابق الرؤى في القضايا المطروحة سواء على مستوى البلدين أو الاقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده السفير شلتوت في مقر السفارة أمس، استهله بتقديم التهاني الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الاعياد الوطنية، متمنيا للكويت التقدم والازدهار والامن والآمان في ظل قيادتها الحكيمة.



وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تأتي في اطار حرص مصر على المزيد من توطيد العلاقات الاخوية التي تجمع بين القيادتين والبلدين والشعبين في مطلع العام، حيث تزامنت الزيارة مع الاحتفال بالاعياد الوطنية، كما تأتي في اطار الذكرى الـ61 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن الاستقبال كان رسمياً والحوار ودي فيه دفء يعكس العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين وتؤكد عمقها وتجذرها.



العمل المشترك



وأضاف السفير شلتوت: لمسنا اهتماما خاصا واستمعنا الى الحوار الذي دار بين صاحب السمو الأمير والرئيس السيسي الذي تم من خلاله التأكيد على الثوابت التاريخية بين البلدين والعلاقات بينهما والتي تعتبر مهمة لأمن الخليج على وجه الخصوص والوطن العربي ككل، مشيرا الى أن صاحب السمو الأمير ثمن الدور المصري بتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات، وان العلاقات نموذج يحتذى في استقرار الاوضاع العربية، مشيدا سموه بالدور العام للجالية المصرية في المساهمة بعملية التنمية.



وأوضح السفير أن اللقاءات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المصرية ـ الكويتية لتعزيز اوجه التعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن التنسيق القائم في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الاقليمي، حيث تم التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة لما يحقق لها العيش في استقرار.



الاستثمار والتجارة



ووصف شلتوت لقاء الرئيس السيسي مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحضور وفدي البلدين، بأنه اتسم بالشفافية والصراحة والود والدفء، وعكس حرص البلدين على العلاقات وتفعيل استمرار أطر التعاون بين البلدين بانعقاد الدورة الـ 13 للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة قبل شهر رمضان الكريم تحت عنوان الاستثمار والتجارة بين البلدين حيث سيتم استعراض الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.



وأوضح شلتوت أن الكويت ثمنت ما تم انجازه في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قومية كبرى، مضيفا انه سيتم عقد ملتقى استثماري في القاهرة في مايو بتنظيم مجلس الاعمال المصري ـ الكويتي ورؤساء اتحاد الغرف التجارية بين البلدين وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان هناك حرص على تطوير التعاون المتميز بين البلدين على شتى الاصعدة والتنسيق مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط في ضوء ما يمثله التنسيق من دعامة وركن رئيسي من ثوابت السياسة المصرية الخارجية.



تطابق الرؤى



وأشار السفير شلتوت الى أنه خلال لقاء الرئيس السيسي مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد تم استعراض اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتم الاتفاق على متابعة ما تمت مناقشته من خلال الآليات المشتركة وأطر التعاون الرسمية بين البلدين.



وردا على سؤال حول التنسيق الكويتي المصري في مواجهة التحديات التي تمر بالمنطقة، أكد شلتوت أنه تم تبادل وجهات النظر وتطابق الرؤى حيال التحديات التي تواجه المنطقة خصوصا أن الكويت تترأس اجتماع الدورة الحالية في مجلس الجامعة العربية وبالتالي هناك تنسيق قائم حيال القضايا العربية والدولية، لافتا الى أن الكويت ستشارك بفعالية في قمة المناخ التي ستستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.



قضية وجودية



وأوضح السفير شلتوت انه تم خلال الزيارة تقديم تنوير للانجازات في مصر خصوصا في البنية التحتية من خلال شركات مصرية تضاهي نظيراتها في العالم الغربي، لافتا إلى ان مصر انشأت 1000 جسر حتى الآن ورفع قدرة 40 ألف كيلومتر من الطرق إضافة الى رصف 10 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة فضلا عن إنشاء 64 مدينة جديدة من 14 مدينة ذكية.



وردا على سؤال حول ما اذا كانت المحادثات الكويتية تناولت مشروع سد النهضة، قال شلتوت ان الكويت داعمة للموقف المصري السوداني وهو موقف عربي موحد بالاجماع للحفاظ على الأمن المائي والحقوق التاريخية لمصر والسودان، وأن مصر تعمل تحت «المكسب للجميع» وأن المياه قضية وجودية لمصر ولا نمنع حق اثيوبيا في التنمية ولكن يجب التوصل الى اتفاق ملزم قانونيا يحفظ حقوق جميع الاطراف.



وذكر شلتوت أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يصل إلى 15 مليار دولار اميركي منها 4.9 مليارات مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتتميز هذه الاستثمارات بتنوعها في مجالات البورصة والعقارات والبنوك والمنتجات الغذائية والبترول والاسمدة والسياحة والمناطق اللوجستية، لافتا الى أن الكويت ثالث دولة عربية من حيث حجم الاستثمارات في مصر.