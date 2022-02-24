مريم بندق

يغادر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد البلاد غدا الجمعة متوجها إلى دبي لزيارة معرض «إكسبو 2020»، وتفقد جناح الكويت، حيث يعرض مرتكزات خطة التنمية بأحدث التقنيات، ويستقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. هذا، وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن أولوية مجلس الخدمة المدنية في أول اجتماع سيعقده قريبا جدا بعد إعلان الحكومة الجديدة، صياغة ضوابط بيع الإجازات تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء الذي أقر التعديل على مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح لموظفي الحكومة ببيع الإجازات في جلسته الاثنين الماضي. وأكدت المصادر أنه لا إلغاء للجنة طوارئ كورونا، حيث ستستمر في اجتماعاتها، لافتة الى ان اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الاحتياطات الصحية المتضمن بندا حول جواز الصلح في بعض المخالفات، ومنها عدم ارتداء الكمام غرامة مالية تبلغ 50 دينارا، قيد الإعداد.