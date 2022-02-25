كشف الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة سعد الفندي لـ «الأنباء» عن ان محطتي «كويت FM» ومحطة «OFM» ستبثان على الهواء مباشرة حفلات مهرجان الكويت الاول بمنطقة عريفجان الذي سينطلق اليوم من مدينة الكويت لرياضة المحركات ويستمر حتى 28 الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفالات الوطنية، وخطة اذاعة الكويت لرصد فرحة المواطنين والمقيمين بهذه الاحتفالات من اي بقعة في الكويت.



يذكر ان الحفلة الاولى في مهرجان الكويت الاول يشارك فيها المطربون بدر الشعيبي وابراهيم دشتي وحسين الجسمي والمهرجان من تنظيم شركتي سكاي ايفينت ونيوتايم للإنتاج الفني.