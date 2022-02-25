القاهرة - محمد صلاح



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لشيرين عبدالوهاب خلال تواجدها في الاستوديو لتسجيل إحدى أغانيها، وقد ظهرت بوزن زائد بشكل ملحوظ.



وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد خرجت عن صمتها مؤخرا لتنفي الأخبار المتداولة حول عودتها للفنان حسام حبيب.



شيرين عبدالوهاب كتبت، على حسابها الخاص على موقع «تويتر»: «بيان: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة».



وأضافت: «فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».