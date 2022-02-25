THE BAD GUYS

في إطار من المغامرات، ينطلق ولف وسنيك وبيرانا وشارك وترانتيولا في فريق يشكل تحالفا من الأشرار، حيث يسعى الفريق لمحاولة تحسين سمعتهم بأفعال طيبة، ولكن تقودهم الرحلة إلى العديد من الكوارث. الفيلم من إخراج بيير بيريفل، وبطولة سام روكويل، أوكوافينا، أنتوني راموس، مارك مارون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 17 المقبل.



MORBIUS

يحاول عالم الكيمياء الحيوية مايكل موربيوس علاج نفسه من مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بدلا من ذلك، ليخوض رحلة وصراع ما بين الخير والشر. الفيلم من إخراج دانيال إسبينوزا، وبطولة جاريد ليتو، مايكل كيتون، أدريا أرجونا، جاريد هاريس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 24 المقبل.