من اللحظة التي يبدأ بها «Vivo» يسعى إلى جذبك مع رسوماته المميزة التي تشبه أسلوب أفلام ديزني/ بيكسار، مع تصميم إنتاج وخلفيات واقعية، ونفس تصاميم الشخصيات الشبيهة بالتي يتم تصميمها بالطين التي ابتدعها الاستديو خلال العقد الماضي، وذلك قبل أن يكشف الفيلم عن طابعه الموسيقي المتحرك الجريء مع رسالة قوية. لكن لسوء الحظ يفقد «Vivo» إيقاعه في منتصف رحلته تقريبا، لكنه يبقى فيلماً متيناً كما سيتمكن محبو موسيقى «لين- مانويل ميراندا» من الاستماع إلى ما يكفي من الأغاني المميزة التي ستبقيهم منشغلين حتى مشروعه التالي.



يرجع الفضل في جزء كبير منه إلى المستشار البصري «روجر ديكينز»، الذي يمنح «Vivo» مزيجا من الإضاءة الواقعية والتصوير السينمائي بنفس الطريقة التي فعلها مع ثلاثية «How to Train Your Dragon» وينجم عن ذلك أغنية افتتاحية نابضة بالحياة والطابع الشخصي المميز، كما يتعانق تصميم الإنتاج الخلاب والشخصيات ذات الطابع الكرتوني مع كلمات أغاني «ميراندا» التي تجمع بين الأغاني الكوبية والهيب هوب وألحان المؤلف «آليكس لاكاموار» الساحرة.