تستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا لموجة محتملة من مئات آلاف بل ملايين اللاجئين الذين يحتمل أن يفروا من الحرب.



وعبرت پولندا التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا ويقيم على أراضيها نحو 1.5 مليون أوكراني، عن دعم حازم لجارتها الشرقية واستعدادها لمساعدتها.



وقالت وزارة الداخلية الپولندية «نستعد لمختلف السيناريوهات».



وحتى قبل التطورات الخطيرة التي حصلت، وضعت وارسو خطط طوارئ للاستجابة لأزمة إنسانية محتملة.



وقال وزير الداخلية ماتشي فاسك مؤخرا نتخذ منذ بعض الوقت الخطوات للاستعداد لموجة لجوء حتى من مليون شخص».



وأقام رئيس الحكومة الپولندية ماتيوش مورافيتسكي مجموعة عمل لتحديد الاحتياجات اللوجستية والطبية والتعليمية الضرورية لاستقبال موجة من اللاجئين الأوكرانيين.



وأعلنت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون استعدادها لتقديم الدعم الاقتصادي لپولندا عند الحاجة، وتوفير المساعدة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والشرطة الأوروبية (يوروبول) والوكالة الأوروبية للحدود (فرونتكس).



بدورها، أكدت سلوفاكيا الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا، استعدادها لتقديم المساعدة.



وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد مؤخرا «لدينا خطط جاهزة لمواجهة ضغط محتمل من لاجئين على الحدود السلوفاكية الأوكرانية».



وأكد أنه «إذا تطلب الأمر، يمكننا أيضا استخدام مراكز الإيواء الموجودة والتابعة لوزارة الداخلية ووزارات أخرى».



أما رومانيا التي تعد من أفقر الدول الأوروبية فقالت إنها لا تتوقع فرار العديد من الأوكرانيين إلى أراضيها، لكنها أكدت مع ذلك استعدادها لاستقبال نصف مليون لاجئ.



وقال وزير الدفاع فاسيليه دنكو«هذا هو الرقم الذي نحن مستعدون له».



ويمكن لرومانيا أن تقيم مراكز إيواء، خصوصا في بلدات كبيرة تقع على طول حدودها الممتدة 650 كلم مع أوكرانيا، وفق دنكو.



وقال المسؤول عن مقاطعة سوتشافه في شمال رومانيا ألكسندرو مولدوفان إن «خيما وأسرة وبطانيات وأنظمة تدفئة ـ يمكن جمعها وتركيبها في أقل من 12 ساعة».



وحتى المجر، التي يعرف رئيس وزرائها فيكتور أوربان بموقفه المتصلب من الهجرة، أبدت استعدادا لاستقبال لاجئين.