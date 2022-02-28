بيروت - اتحاد درويش



أكد سفير أوكرانيا في لبنان ايغور اوستاش ألا أحد في العالم كان يتوقع مثل المقاومة البطولية التي أظهرها شعبه ضد أحد أكبر الجيوش في العالم.



وقال اوستاش خلال مؤتمر صحافي في مقر سفارة بلاده في بيروت اننا نتحدث عن حقيقة جبهة الحرب. حول الصراع العسكري الذي يدور على أراضي أكبر دولة أوروبية - أوكرانيا. الآن العالم كله يشاهد بفارغ الصبر الأحداث التي تجري في هذا البلد. لم يتوقع أحد مثل هذه المقاومة البطولية من الشعب الأوكراني المسالم ضد أحد أكبر الجيوش في العالم.



وأضاف قائلا: أريدكم أن تتخيلوا ما تمر به أوكرانيا في الأيام الأخيرة. فمنذ أيام يستمر عدوان القوات الروسية الشامل على أوكرانيا. أؤكد على النطاق الشامل للعدوان. هذه الحرب يشنها نظام بوتين «المجرم» وقد سبق أن شن حروبا في مولدوڤا وجورجيا وسورية. انتهكت القوات الروسية حدود أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق برا وجوا وبحرا. بلادي كلها تحترق: مدن وبنى تحتية، لكن الشيء الأكثر إيلاما هو الأعيان والمنشآت المدنية، والمدنيون والأطفال يتعرضون للنيران والغارات الجوية. تقوم القوات الروسية بقصف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس وحتى سيارات الإسعاف.



ورأى اوستاش أن الأمن النووي في أوروبا مهدد وقال، تم الاستيلاء على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، والجيش الموجود لا يضم متخصصين نوويين، وإنما ببساطة أشخاص يحملون شهادات تعليم عال، ربما يحدث هناك انفجار بسبب أفعال غير مسؤولة.



وفقا للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، غادر 150 ألف لاجئ في أوكرانيا.



وأشار إلى أن روسيا استخدمت ثلثي أسلحتها ضد ما تسميه دولة شقيقة في 4 أيام. هل هكذا يعامل الاخوة؟ لا أظن. ألا تتفقون معي هنا. هذه حرب ضد سيادة دولة أوكرانيا التي تقدس الحرية.



وأضاف، لكن الجيش الأوكراني فاجأ العالم كله. يمكن أن يطلق عليه بالفعل جيش إسبرطة الـ 300. وقد صد الجيش الأوكراني المعتدين بشكل حاسم، حيث تجاوز عدد قتلى المحتلين الروس 5300 قتيل. تم أسر أكثر من 200 مهاجم. عدد الأسرى آخذ في الازدياد. نشعر بالحزن لأن معظمهم من الشباب صغار السن، أكبر بقليل من سن المراهقة، الذين لن يعودوا أبدا إلى المنزل، حيث ينتظرهم أمهاتهم وزوجاتهم أو أزواجهم وأخواتهم وإخوتهم.



وتابع القول: إن الحكومة الأوكرانية تناشد الصليب الأحمر لنقل آلاف جثث الجنود الروس، كما استحدثت خطا ساخنا وأطلقت موقع 200rf.com - يمكن بموجبه الاستعلام عن جنود روس أسروا أو قتلوا. من خلال هذا الموقع، يمكن لجميع الأمهات الروسيات الاتصال ومعرفة مصير أولادهن.



وأضاف ان مئات المركبات المدرعة تم تدميرها، من بينها أكثر من 100 دبابة روسية، كما تم إسقاط 29 طائرة مقاتلة، و29 مروحية، وتدمير منظومة بيتش، وزورقين قتاليين.



استغلت روسيا إمكانياتها في مطالبة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بعقد اجتماع على الحدود الأوكرانية البيلاروسية على نهر بريبيات.



المهم في الأمر، أن العالم كله يدعمنا. التحالف الدولي للدفاع عن أوكرانيا والسلام يزداد قوة كل يوم. وتضم حتى الآن 73 دولة و9 منظمات دولية. بصفتي ديبلوماسيا، أفتخر بلبنان الذي أدان (برغم ظروفه الصعبة) اجتياح الأراضي الأوكرانية.



وتابع: فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعتين من الإجراءات التقييدية، والتي تشمل عقوبات شخصية ضد الأفراد والكيانات القانونية، مما يحد من قدرة الدولة والحكومة الروسية على الوصول إلى رؤوس الأموال في الاتحاد الأوروبي والأسواق والخدمات المالية. كما فرضت عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ. كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تطبيق حزمة أخرى من العقوبات الفردية والاقتصادية ضد بيلاروسيا. وأغلقت كل أوروبا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية.