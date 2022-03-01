بيروت - بولين فاضل

6 أغنيات تضمنها ألبوم الفنان فضل شاكر «بجامل ناس» المتعدد اللهجات اللبنانية، المصرية والخليجية، وتم اختيارها من جانب الفنان فضل شاكر والجهة المنتجة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اتسمت جميع الأعمال بالجمال، وإيقاظ المشاعر وإدخال البهجة بإشباع إحساس الجمهور العربي، والارتقاء بالذائقة الفنية، لتكون تلك الأعمال التي تم طرحها: بجامل ناس، وتوقعني، محاكاة وشكلا من أشكال التعبير للصور الفنية ودلالاتها، تعبيرا عن العاطفة التي تختلج صدور العاشقين، ليسمو بنا إلى لحظة تعلو وتتجاوز حدود الإشباع، لكون تلك الأعمال تشع بالجمال والحب والرومانسية.



وتتوالى المشاعر والأحاسيس في ثالث الأعمال الغنائية من خلال أغنية «دمعة» التي كتبها الشاعر أحمد ماضي، ولحنها زياد يوسف، وقام بتوزيعها موسيقيا عمر الصباغ.



ليصافح من خلالها كما بقية الأغنيات الآذان، لترددها الألسن معتمدا على انتقاء الأعمال بديمومتها وثباتها ورسوخها في القلوب والعقول.