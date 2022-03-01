بيروت - عامر زين الدين





طمأن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إلى «مسألتي الطحين والقمح من خلال التزام الوزارة الكامل في تأمين المواد والسلع الغذائية التي تعني لقمة عيش المواطن، وان شاء الله لن يتم انقطاع لمادة القمح والخبز».



وأشار بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى في دار الطائفة، الى «استخفاف التجار حيال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لجهة عدم الالتزام بالأسعار، لكننا سنبقى لهم بالمرصاد على أمل تحسن الأسعار بشكل متواز مع سعر الدولار وغيره، وسنبقى بذات الحرص على متابعة الموضوع بأدق تفاصيله من أجل استمرار ضبط الأمور وعدم تفلتها».



وكشف عن «ادخال النيابة العامة المالية مع بعض التجار والمحال للجم المخالفات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وخلال الأسابيع الماضية وصلت نسبة الانخفاض ما بين 10 و15% عن السابق. لا شك بوجود مخالفات لكننا سنذهب الى المعاقبة والمتابعة، وقد ظهرت تحركات وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص على وسائل الإعلام، وتم إقفال وختم محال بالشمع الأحمر، وأخيرا استدعت النيابة العامة المالية كبار التجار بشأن الأسعار».



كما استقبل ابي المنى النائب المستقيل مروان حمادة، الذي لفت الى ان «الاستحقاقات المقبلة ومنها الانتخابات، نتمنى ان تجري بموعدها وبشفافية وسنكون لها ان شاء الله بروح رياضية، وهمنا الأساسي وحدة ومناعة الطائفة ضمن التنوع».