القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال رؤساء لجان الإدارة المحلية أحمد السجيني والإسكان سعد حمودة والاقتصادية أحمد سمير انه سيتم اول الأسبوع المقبل إعلان كشوف خاصة سوداء بالمعتدين على أراضي الدولة الزراعية أو البور فورا وإعلان حرمانهم من كل أنواع الدعم كعقوبة تعد الأولى من نوعها.



وأكد رؤساء اللجان في تصريحات خاصة وفقا لما تلقوه من معلومات مؤكدة من مجلس الوزراء امس أنه سيتم قبل نهاية هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية بمخالفات البناء والتعدي على الأراضي لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التي يحصلون عليها.



وشددت لجنة الإدارة المحلية على ضرورة قيام المحافظين والمسؤولين المعنيين باستمرار العمل، بصورة مكثفة، على التصدي ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها في مهدها من أجل حماية رقعتنا الزراعية التي يهدرها المعتدون، مشددا على ضرورة إزالة أي مبنى مخالف بعد غلق قانون التصالح على الفور، وقال لا مكان بيننا لأي بناء مخالف بأي متر على الأرض الزراعية.



وحمّل البرلمان المحافظين المسؤولية، خاصة انه يتم إرسال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وبالتالي لن نسمح بأي مخالفة بناء مرة أخرى.