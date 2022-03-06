يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) تحقيق النمو في حجم الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بتمويل التجارة الداخلية والخارجية في ظل الحرص الكبير للبنك على دعم الأنشطة التجارية ومختلف الشركات بجميع فئاتها.



ونجح «بيتك» في توفير قنوات تمويلية ملائمة للعملاء، وتميز بدور الوسيط بين البائع والمشتري ما أسفر عن نجاح كبير للعمليات التجارية ونموها من خلال تقديم خدمات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.



ويتميز «بيتك» بكوادر وطنية ذات كفاءة عالية، الى جانب تبني أحدث التطبيقات ووسائل التكنولوجيا في قطاع التمويل التجاري والمرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتوفير إمكانية الوصول إلى أي مكان حول العالم عبر شبكة واسعة من البنوك المراسلة من خلال أحدث الأنظمة الآلية للاتصالات.



وقطع «بيتك» أشواطا كبيرة في طرح حلول مبتكرة وبدائل لتمويل التجارة الخارجية بواسطة الاعتماد المستندي وبالأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يسهم في تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجه عملية تبادل التجارة.



وكان «بيتك» قد أطلق مؤخرا خدمة «رقابة الحوالات عبر شبكة سويفت» وفق أعلى معايير الأمان والجودة.

وتتيح هذه الخدمة للبنك إمكانية تتبع مسار التحويلات المالية بشكل مباشر في الوقت الحقيقي مع خاصية التنبيه وحظر المدفوعات المرسلة.



وإلى جانب استمراره في طرح وتطوير القنوات التمويلية التي تلائم متطلبات العملاء وتوفير علاقات تجارية متوازنة، يقدم «بيتك» مجموعة من المنتجات التي تدعم نشاط الاستيراد والتصدير، منها الاعتمادات المستندية بالاطلاع والتي توفر أعلى درجات الأمان للتجار عند استيراد بضائعهم من الخارج أو حتى عند توريدها من داخل الكويت، والاعتماد المستندي بالقبول وهو نوع من أنواع اعتمادات الدفع الآجل ويتم تأجيل الدفع للمصدر الخارجي بعد شحن البضاعة أو تسلم مستندات الشحن بفترات زمنية متفق عليها، والاعتمادات المعاد تمويلها من خلال المرابحة التي يتم بموجبها استيراد البضاعة التي يرغب فيها العميل على حسابه، وعند وصول هذه البضاعة يمكن للعميل أن يشتريها من «بيتك» مقابل ربح معلوم ويسدد قيمتها على أقساط مرنة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل عميل.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم «بيتك» منتج اعتمادات التصدير والتي تسهم في تنشيط حركة التصدير الخارجي ودعم المنتجات المحلية ومنها منتجات النفط والغاز، حيث يتم تسليم اعتماد تصدير أو تعزيزه لصالح المصدر في الكويت بتعليمات من المستورد ومصرفه خارج الكويت والذي يقوم بموجبها عميل «بيتك» بتصدير منتجاته إلى المستورد خارج الكويت ومن ثم الحصول على قيمتها عند استيفاء مواصفات البضاعة المصدرة.



أما عن خطابات الضمان، فيصدر «بيتك» أشكالا متنوعة من الخطابات التي تناسب طبيعة كل مشروع منها الخطابات الأولية (مناقصات) أو النهائية، أو لعقود الصيانة أو الدفعة المقدمة أو خطابات الضمان الخاصة بالضمان المالي عن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات وكذلك للأفراد.

كما يقدم البنك خدمة المستندات برسم التحصيل يقوم بموجبها بدور الوسيط الذي يقوم بتسليم العميل المستندات التي تخص أفرادا أو مؤسسات كويتية محلية وفقا لتعليمات جهات خارج الكويت.