حصدت شركة Ooredoo للاتصالات، جائزة «أسرع شبكة 5G في الكويت» لعام 2021 في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) برشلونة 2022، بحضور كل من الرئيس التنفيذي عبدالعزيز يعقوب البابطين، ورئيس القطاع التجاري تابان تريباثي لدى Ooredoo الكويت، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة.



وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز واللقب قائلا: التزامنا الراسخ بالابتكار ورغبتنا في الإبداع والتصدر هما المحركان الرئيسيان اللذان يدفعاننا لتطوير خدماتنا ومنتجاتنا أكثر، والتوصل إلى موقع القيادة العالمية في قطاع تنافسي كقطاع الاتصالات.

فقد حددنا رؤيتنا الطموحة وكرسنا جهودنا لتحقيقها، فهدفنا هو التوجه التام نحو العملاء.

اليوم، يأتي تتويجنا كأسرع شبكة 5G في الكويت ليعكس قوة وخبرة فريق العمل القادر على إحراز تقدم يومي وإضافة قيمة خاصة للعملاء، فضلا عن الإدارة الحكيمة التي تعمل جاهدة لتشجيع ودفع هذا الفريق للارتقاء بالعمل والوصول إلى هنا.



وأضاف قائلا: لقد حرصنا على توفير أفضل وأسرع تغطية 5G على مستوى الدولة خاصة بعد تطوير البنية التحتية لشبكة Ooredoo بهدف تطوير الشبكة وتعزيز وإثراء تجربة عملائنا الرقمية.

واليوم، نتوجه لهم بكل الشكر والتقدير على ثقتهم الدائمة وولائهم المستمر. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة Ookla، دوغ ساتلز: إن جوائز Speedtest المقدمة من Ookla تمنح إلى النخبة فقط من مشغلي الشبكات الذين يمنحون أداء مميزا لشبكات الإنترنت وتغطية إنترنت استثنائية للعملاء.

وإنه لمن دواعي سرورنا أن نبارك لشركة Ooredoo الكويت حصولها على جائزة «أسرع شبكة 5G في الكويت» لهذا العام.

لقد استحقت Ooredoo لقب الجائزة بجدارة، ويأتي هذا التتويج كاعتراف وشهادة منا على أدائهم الاستثنائي لعام 2021 استنادا على تحليل Ookla الدقيق للاختبارات المعتمدة من قبلنا والتي تم إجراؤها باستخدام معايير Speedtest عالية الدقة.

وأحدثت Ooredoo الكويت نقلة نوعية في عالم الاتصالات وشبكات الهاتف المحمول منذ أعوام واستمرت في تعزيز شبكاتها حتى يومنا هذا.

فكانت السباقة كعادتها بتحقيق إنجازات تضاف إلى مسيرة نجاحها. ليس هذا فحسب، بل خطت الشركة خطوات استباقية في السوق الكويتي وتفوقت على منافسيها في توفير أفضل وأسرع تغطية خاصة.