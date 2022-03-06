40.8 مليون دينار استثمارات كويتية غادرت «البورصة» خلال فبراير الماضي.. والخليجيون باعوا أسهماً بـ 19٫2 مليون دينار



علاء مجيد



سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في بورصة الكويت منذ بداية 2022، صافي مشتريات بالأسهم المحلية بلغت 113.24 مليون دينار، حيث يتزامن هذا الدخول من قبل الأجانب مع إعلان الشركات عن نتائجها المالية السنوية، والتي جاءت في مجملها إيجابية لتتجاوز غالبية الشركات تداعيات جائحة كورونا، علاوة على الإعلان عن توزيعات نقدية ومنحة سخية للمساهمين.



كما جاءت هذه المشتريات الكبيرة في الأسهم المحلية من قبل الأجانب، لتعزز ثقتهم بالسوق، والتي كانت مدعومة بالتحسن الملحوظ في أسعار النفط، والتي تخطت مستوى الـ 100 دولار للبرميل، وهو ما دعم السوق بشكل عام لتحقيق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، حيث أنهت البورصة تعاملات شهر فبراير على ارتفاع جماعي لكل المؤشرات.



وقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.84% في نهاية فبراير الماضي، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 4.01%، وحقق السوق «الرئيسي 50» أعلى وتيرة صعود شهرية بنسبة 4.13%، كما حقق أيضا المؤشر العام ارتفاع بمعدل 3.91% خلال شهر فبراير الماضي.



وبالعودة إلى تعاملات الأجانب بالأسهم الكويتية، فقد تركزت مشترياتهم منذ بداية العام من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 117.91 مليون دينار، فيما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 1.49 مليون دينار، كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد إلى البيع بقيمة 3.17 ملايين دينار.



وواصل الأجانب ضخ استثماراتهم في البورصة الكويتية خلال فبراير، حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 59.99 مليون دينار خلال تعاملات الشهر، وتركزت مشتريات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 66.21 مليون دينار.



بينما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 2.68 مليون دينار، كما اتجه صافي تعاملات الأفراد الى البيع أيضا بقيمة 3.53 ملايين دينار.



تعاملات الكويتيين



في المقابل، كثف الكويتيون من مبيعاتهم للأسهم خلال شهر فبراير الماضي، حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 40.77 مليون دينار، كما بلغت حجم خروج الاستثمارات الكويتية من البورصة منذ بداية العام الى 73.05 مليون دينار من الاستثمارات الكويتية الى البورصة الكويتية خلال الشهرين الماضيين من العام 2022.

وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال فبراير الماضي وصول مشتريات الأفراد الكويتيين الى 551.25 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 574.56 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية 23.56 مليون دينار.



وسجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي بيع على الأسهم خلال فبراير بقيمة 5.04 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 241.04 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 246.09 مليون دينار.



وسجلت أيضا صناديق الاستثمار المحلية صافي بيع على الأسهم خلال فبراير بقيمة 14.33 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 44.74 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 59.07 مليون دينار.



بينما بلغت عمليات الشراء لدى محافظ العملاء والتي حققت صافي شراء 2.17 مليون دينار من استثماراتها في البورصة خلال فبراير الماضي بعد أن وصلت عمليات الشراء لديها الى 360.7 مليون دينار مقابل عمليات بيع بـ 358.5 مليون دينار.



مبيعات خليجية



وعلى صعيد تعاملات الخليجيين في السوق الكويتي، فقد خالفت تعاملاتهم مع نهج الأجانب هذا الشهر فقاموا بعمليات بيع خلال شهر فبراير الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال شهر فبراير 19.21 مليون دينار بضغط مبيعات من جانب المؤسسات والشركات بمقدار 20.57 مليون دينار.



وبلغ صافي الاستثمار البيعي للمستثمرين الخليجيين خلال الشهريين الماضيين الى 40.18 مليون دينار بدفع من مبيعات المؤسسات والشركات الذين وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الحالي الى 47.83 مليون دينار.