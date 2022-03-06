شريف حمدي



شهدت حسابات التداول النشطة في البورصة الكويتية ارتفاعا بنهاية تعاملات فبراير الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.2% بارتفاع الأعداد إلى 20.565 حسابا من 20.524 حسابا في نهاية يناير الماضي.



ورغم الارتفاع المتتالي خلال الشهرين الماضيين في الاعداد، إلا أن أعداد الحسابات النشطة حاليا لا تعبر عن واقع السوق الذي يحظى بزخم إيجابي كبير في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققها المؤشرات، فضلا عن القيمة السوقية التي تخطت 46 مليار دينار، كما أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء مراكز استثمارية استعدادا للتوزيعات النقدية والمنحة.

وبزيادة الحسابات النشطة بنهاية الشهر الماضي، ارتفعت النسبة إلى 5.1% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية شهر فبراير والتي تقدر بـ 411.510 حسابات.



وبهذا الارتفاع في اعداد الحسابات النشطة، بلغت نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 94.9% من إجمالي حسابات التداول.



وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 0.1%، إذ بلغ العدد النشط للأفراد والمؤسسات 18.737 حسابا نشطا ارتفاعا من 18.717 حسابا في الشهر قبل الماضي، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 370.761 حسابا.



كما ارتفعت حسابات الأجانب النشطة بنسبة 0.6% في الشهر الماضي مقارنة مع الذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 1503 حسابات مقارنة مع 1494 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب 16.044 حسابا.

وارتفعت عدد حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 3.8% في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه ليصل عدد الحسابات إلى 325 حسابا، وذلك ارتفاعا من 313 حسابا الشهر قبل الماضي، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين 4140 حسابا.