مصطفى صالح



أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن طرح المزايدة رقم (2-2019/2020)، والخاصة بمشروع تصميم وتنفيذ وصيانة وإدارة واستغلال المحلات التجارية في صالة الترانزيت بمبنى الركاب رقم (1) في مطار الكويت الدولي (السوق الحرة).



وأشارت الطيران المدني إلى انه يجب على المتقدمين للمزايدة تقديم تأمين ابتدائي لا يقل عن 2% من قيمة العطاءات في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان صادر من احد البنوك المعتمدة بالكويت، حيث وحددت الإدارة موعد طرح المزايدة اليوم (الاحد) الموافق 6 مارس 2022، فيما سيكون موعد الإقفال يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022.

وأشارت في إعلان المزايدة المنشور في عدد اليوم من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، إلى أن السعر المقرر للدخول في المزايدة هو 1000 دينار، على أن يكون موعد الزيارة الميدانية يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري الساعة 10 صباحا، كما سيكون موعد الاجتماع التمهيدي في تمام الساعة 10 صباح يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري، في مقر الإدارة العامة للطيران المدني بالشؤون المالية.