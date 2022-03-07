أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تقديم عرض خاص لعملائه عبارة عن خصم بنسبة 10%، وذلك عند الشراء بقيمة 50 دينارا أو أكثر من محلات بوتري بارن (Pottery Barn) وبوتري بارن للأطفال (Pottery Barn Kids) ووست إلم (West Elm) ووليامز سونوما (Williams Sonoma).

وأوضح البنك في بيان صحافي أنه يمكن للعملاء التمتع بهذا الخصم عند استخدام أي من بطاقات البنك الأهلي الكويتي عند الشراء، حيث يسري هذا العرض اعتبارا من 7 مارس حتى 5 أبريل 2022، ولمزيد من المعلومات حول البنك الأهلي الكويتي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي».