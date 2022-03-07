علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن 13.5 ألف وافد ووافدة ممن يبلغون 60 عاما فما فوق ويعملون بالقطاعين الحكومي والخاص بالكويت، تركوا سوق العمل خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021، وعلى النقيض تماما زادت أعداد العمالة المنزلية في تلك الفئة العمرية خلال هذه الفترة.



وتفصيليا، تراجع إجمالي عدد الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص ممن يبلغون 60 عاما فأكثر بنسبة 17% خلال 9 أشهر إذ انخفض عددهم الإجمالي من 81.5 ألف وافد ووافدة في أول 2021 ليصل إلى 67.98 ألف وافد ووافدة بنهاية سبتمبر 2021، وذلك بتراجع يفوق 13.53 ألف وافد ووافدة.



وتراجعت أعداد وافدي الـ 60 العاملين في القطاع الحكومي خلال فترة المقارنة بنحو 17% بما عدده 1025 مقيما ومقيمة، حيث انخفض من 6065 مقيما ومقيمة في أول يناير 2021 إلى 5040 مقيما ومقيمة في نهاية سبتمبر الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن المقيمين ممن تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما ويعملون في الحكومة تراجعت أعدادهم من 4224 إلى 3643 مقيما ومقيمة، بينما تراجعت أعداد من يبلغون 65 عاما فما فوق من 1841 إلى 1397 مقيما ومقيمة.



وفي القطاع الخاص تراجعت أعداد المقيمين ممن بلغوا 60 عاما فأكثر بنحو 17% بما يعادل 12.5 ألف وافد ووافدة، حيث تقلصت أعدادهم من 75.45 ألفا في أول 2021 إلى 62.94 ألف وافد ووافدة في 30 سبتمبر الماضي.



وانخفضت أعداد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص ممن تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 عاما بنحو 7623 وافدا ووافدة خلال أول 9 أشهر من 2021 حيث بلغت أعدادهم في نهاية سبتمبر الماضي 36.74 ألف وافد ووافدة مقارنة مع 44.36 ألفا في بداية العام، وتراجعت أعداد الوافدين ممن بلغوا 65 عاما وأكثر في القطاع الخاص بنحو 4887 وافدا ووافدة ليصبح عددهم في نهاية سبتمبر الماضي 26.2 ألف وافد ووافدة مقارنة مع 31 ألفا في أول عام 2021.



وتشير بيانات العمالة في القطاع العائلي (العمالة المنزلية) إلى أن أعدادهم ارتفعت بنسبة 12% خلال السنة الممتدة من نهاية سبتمبر 2020 إلى نهاية الشهر ذاته من 2021 بواقع 1281 مقيما ومقيمة إذ زاد عددهم إلى 12 ألفا في 30 سبتمبر الماضي مقارنة مع 10.7 آلاف خلال نهاية الشهر ذاته من 2020.



ووفقا للفئات العمرية فقد ارتفعت أعداد الوافدين العاملين في القطاع العائلي ممن يبلغون 60 إلى 64 عاما إلى 8.74 آلاف وافد ووافدة في 30 سبتمبر 2021 بنحو 843 شخصا مقارنة مع 7897 وافدا ووافدة في سبتمبر السابق عليه.



أما المقيمون ممن بلغوا 65 عاما فما فوق فقد زاد عددهم في القطاع العائلي بنحو 438 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي 3261 مقارنة مع 2823 في نهاية سبتمبر 2020.



2608 عمال منزليين فوق الـ 60 خلال 3 أشهر



أظهرت الأرقام ارتفاع أعداد العمالة المنزلة ممن يزيد عمرهم عن 60 عاما خلال آخر 3 أشهر من 2020 إذ زاد عددهم بنحو 2608 وافدين ووافدات ليصبحوا 13.32 ألفا في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة مع 10.7 آلاف في نهاية سبتمبر 2020، إلا أن تلك الأعداد تقلصت مجددا في سبتمبر 2021 ولكنها ظلت أعلى من أعدادها في سبتمبر 2020 مما قد يشير إلى وجود هجرة عكسية من القطاعين الحكومي والخاص إلى قطاع العمالة المنزلية.