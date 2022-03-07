أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي للأسبوع الماضي وسحبه الأسبوعي والشهري لهذا الاسبوع على حساب النجمة، حيث تم إجراء السحب أمس (الأحد) في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:



أولا: سحب حساب النجمة الشهري، جائزة 20 ألف دينار من نصيب الفائزة سلوى أحمد ابراهيم علي.



ثانيا: سحب حساب النجمة الاسبوعي، جائزة 5 آلاف دينار من نصيب الفائزة هند علي الشمري.



*سحب الأسبوع الماضي لحساب النجمة الاسبوعي، جائزة 5 آلاف دينار من نصيب الفائز علي أحمد عبدالله كركوه.



يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.