في إطار حرصه على مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، أجرى بنك الخليج السحب الشهري الأول في 2022 لحساب الشباب «red»، معلنا فوز الطالب محمد فهد منصور العتيبي بجائزة نقدية، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: «نبارك للطالب محمد العتيبي الفوز بالجائزة الشهرية الأولى لحساب «red»، متمنيا حظا أوفر لباقي العملاء في السحوبات الشهرية إلى نهاية العام، إضافة إلى السحب السنوي في 11 ابريل المقبل لربح 12 ضعف الإعانة الطلابية بقيمة 2400».



وأشار القطان إلى أن حساب التوفير «red» المصمم خصوصا لطلاب الثانوية العامة والكليات والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، يقدم العديد من المزايا للشباب، مثل الاسترداد النقدي بنسبة 10% على الإنفاق الشهري و50% خصما على تذاكر سينسكيب وفوكس سينما طوال الأسبوع، إلى جانب العروض الأسبوعية مثل البنزين المجاني حتى 5 دنانير في محطتي ألفا، وخصم 4 دنانير من «ديليفرو»، بالإضافة إلى السحوبات الشهرية مع الهدايا المتنوعة.



ولفت إلى أن بنك الخليج كان قد أطلق مطلع العام الماضي عدة تحسينات على حساب «red» للشباب، بتصميم جديد ومبتكر صممه الشباب للشباب، حيث تتميز بتصميم بسيط ومميز يحمي خصوصية المستخدم، إذ تشمل اسم حامل البطاقة على ظهر البطاقة، بالإضافة إلى المميزات الأخرى التي تشكل التجربة المصرفية المثالية بالنسبة لهم.



وأضاف: قبل نهاية عام 2021 أطلق البنك بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع الجديدة «red plus»، لتكون أول بطاقة مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي لفئة الشباب في الشرق الأوسط إلى جانب كونها الجديدة «red plus» أعلى برنامج استرداد نقدي في الكويت، كما أنها أول بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع مصممة بشكل عمودي.



وذكر أن بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع الجديدة «red plus» للشباب تقدم العديد من الخصومات في محلاتهم التجارية المفضلة، مع توفير ميزة الاسترداد النقدي على مشترياتهم الشهرية، حيث تتيح البطاقة لحامليها العديد من المميزات الفريدة، منها استرداد نقدي يصل إلى 15% على فواتير الاتصالات المحلية والدولية، وتذاكر السينما، والمطاعم والمقاهي، مع استرداد نقدي يصل إلى 300 دينار سنويا.



ولفت إلى أن حاملي بطاقة «red plus» يتمتعون بالعديد من المميزات، بما فيها خصومات في المطاعم المفضلة لديهم، ضمن برنامج عروض المطاعم من بنك الخليج، كما يمكنهم الحصول على خصومات فورية تصل إلى 25% في أكثر من 550 من المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الكويت.