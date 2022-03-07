قضت محكمة التمييز بتأييد حكمي الاستئناف والجنايات ببراءة وافد موظف في جمعية تعاونية من الاستيلاء على 11 ألف دينار، ووجهت النيابة للعامة للمتهم بصفته مسؤول فرع في جمعية تعاونية استولى على مبلغ 11 ألف دينار بنية التملك مما ألحق ضررا كبيرا بأموال الجمعية ومساهميها.



وفيما أنكر المتهم منذ فجر التحقيقات الاتهام، ترافع عن المتهم أمام محكمة الجنايات المحامي ناصر الشمري، موضحا أن موكله لا يعمل في الفرع وحده وأن الاتهام لا يعدو عجزا دفتريا، وأوراق القضية خلت تماما من ثمة دليل يقيني يشير إلى أن موكله قام بالاستيلاء على البضاعة، ناهيك عن عدم ضبطه متلبسا ولم تثبت كاميرا الفرع قيامه بالجريمة.

واستجابت محكمة الجنايات للمحامي الشمري وقضت ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه وهو ما انتهت إليه محكمتا الاستئناف والتمييز بتأييد البراءة ورفض طعن النيابة العامة.





