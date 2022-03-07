أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ان جهود رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من ضبط مرتكب جريمة القتل البشعة وهو من جنسية هندية والتي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية صدر في ساعة متأخرة من يوم امس الأول انه تم تشكيل فريق بحث على الفور من قبل ادارة مباحث محافظة الفروانية بعد ورود البلاغ، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية الى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل الى هويته وعمل كمين محكم له وتم ضبطه في منطقة الصليبية واتضح انه من جنسية هندية وافاد بأنه بيوم الواقعة قام بالتوجه الى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، واحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد اصراره على ارتكاب الجريمة.

وأشارت الإدارة إلى أن المتهم أفاد بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على جميع الفواتير الخاصة ببيع الذهب.



وتؤكد الإدارة انه تم تسجيل قضية بحقه جنايات العارضية تحمل مسمى«القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد» تحت رقم 2022/11 وتمت احالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.