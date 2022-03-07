عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز حكما قضى بالإعدام شنقا لمواطن أقدم على قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي.

ترجع الواقعة إلى مطلع شهر مارس عام 2020، حيث تقدمت والدة المجني عليها إلى مخفر شرطة الفردوس ببلاغ شكت فيه تغيب ابنتها منذ أيام، مضيفة أنها اتصلت على زوجها الذي تبين أنه أغلق هاتفه.



وقام رجال المباحث الجنائية بضبط الزوج في منطقة الجهراء فاعترف بارتكابه الجريمة، ودل على مكان إلقاء الجثة حيث تم رفعها وتحريز أداة الجريمة وإحالته إلى النيابة، وتبين أنه من أرباب السوابق ومطلوب بقضايا مالية.

وذكر المتهم أنه شاهد زوجته في جمعية العارضية فطلب منها مرافقته لحل خلافات، إلا أنه عرج بها على منطقة بر السالمي وعاجلها بضربات على رأسها بعصا غليظة، ووضعها بحقيبة نوم «سليب باق» وألقى بها في مكان مخصص للتخلص من الحيوانات النافقة وغطاها بكمية من الأخشاب.