مبارك التنيب



استطاع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط 3 وافدين جميعهم من الأحداث « 16 و17 عاما» امتهنوا سرقة الدراجات الهوائية، وعثر بحوزتهم على عدد 2 دراجة هوائية، وأقروا بسرقة العديد من الدراجات وأعادوا بيعها على زملاء لهم.

وبحسب مصدر أمني، فإن تعدد قضايا سرقة الدراجات من بنايات في محافظة حولي استدعت رجال المباحث الى تشكيل فريق عمل، وخلصت التحريات الى ان وراء القضايا المسجلة 3 وافدين مصريين، الأول من مواليد 2005 والثاني من مواليد 2004 ، حيث تم ضبطهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما العديد من جرائم السرقات وأرشدا عن شريكهما الثالث وهو شقيق الأول من مواليد 2004.



واضاف المصدر: تم استدعاء شريكهم في السرقة وحضر طواعية مع والده واعترف بمشاركتهم الجريمة، وذكر الحدث انهم قاموا بالعديد من السرقات.



وبرر المصدر عدم تسجيل بعض المجني عليهم قضايا الى ترددهم في التوجه الى المخافر والابلاغ عما تعرضوا له نظرا لانخفاض قيمة الدراجات نسبيا بالنسبة لهم.