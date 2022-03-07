مبارك التنيب



أقر وافد أميركي من أصول عربية بالسب العلني والفعل الفاضح، لكنه نفى اتهامه بالتهديد بإلحاق الأذى، وجاءت أقوال الوافد أمام رجال مباحث حولي الذين قاموا بتحديده من خلال رقم لوحة مركبته بعد التواصل مع الإدارة العامة للمرور ومن ثم إبلاغه بالحضور للتحقيق في القضية التي سجلت بمخفر شرطة ميدان حولي، وجاءت تحت عنوان «سب علني والتهديد بإلحاق أذى والفعل الفاضح»، وكان مواطن من مواليد 1964 أبلغ بأنه خلال سيره بمركبته على طريق الفحيحيل السريع تعرض للسب، وأن قائد مركبة - زود رجال الامن بأرقامها ـ قام بارتكاب فعل فاضح ضده اثر خلاف على اولوية السير.



وفور تسجيل قضية احيلت الى المباحث التي خلصت تحرياتها الى ان المركبة الأخرى تعود لوافد اميركي من مواليد 2000، حيث تم استدعاؤه، وبسؤاله عن الواقعة أقر بصحة ما جاء في البلاغ باستثناء جزئية التهديد، وبعمل مزيد من التحريات خلص تقرير المباحث الى عدم ارتكاب المتهم واقعة التهديد، وان الموضوع لم يتعد السب والفعل الفاضح، وكان من خلال وضعية حركة، أي أن المركبتين لم تتوقفا.